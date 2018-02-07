"İki maçta da oyuncularımız futbol adına ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kendilerine teşekkür ederim"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Fahrudin Ömeroviç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başında bulunan Ömeroviç, Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçı 2-1 kazanmanın kendileri için avantaj olduğuna değinen Ömeroviç, "İlk maçtaki galibiyet bu karşılaşma öncesi bizim için nispeten avantaj oldu. Maça Giresunspor iyi başladı. Topa sahip oldu, iyi pas yaptı. 1-0 öne geçtikten sonra bize sıkıntı oluşturdu. Sonrasında takımımız iyi toparlandı. Sonuçta iki maçı kazanarak turu geçtik. Bunun için mutluyuz. Bu maçı en kısa zamanda geride bırakarak Medipol Başakşehir maçına odaklanmalıyız." diye konuştu.

Türkiye Kupası maçlarının genç oyuncular için fırsat olduğuna değinen Bosna Hersekli teknik adam, "Grup maçları genç oyuncular için fırsattı. O zaman genç oyunculara daha çok şans veriyorduk. Kupa maçları, Fenerbahçe'deki genç oyuncular için büyük bir tecrübe oluyor. Oğuz Kağan ve Eljif Elmas büyük yeteneklere sahip. Zaman içinde daha iyi olacaklarına inanıyorum. Büyük bir kariyere sahip olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kurt: "Oyuncularımız futbol adına ellerinden gelenin fazlasını yaptı"

Akın Çorap Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kurt, futbolcularının elinden geleni yaptığını ancak elendiklerini söyledi.

Futbolculara teşekkür eden Kurt, "İlk maça Metin Diyadin hocamız çıkmıştı. İkinci maça çıkmak bize nasip oldu. İki maçta da oyuncularımız futbol adına ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kendilerine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

İki maçta da Fenerbahçe ile başa baş mücadele ettiklerini anlatan Kurt, "Süper Lig takımıyla 1. Lig takımı karşılaştı ama sahadaki oyunda pek fark göremiyoruz. Gol bulmasına rağmen erken gol yedik. İkinci yarıda mücadelemizi üst seviyeye taşıdık ama kupaya veda ettik." şeklinde görüş belirtti.