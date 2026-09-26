Maçın zemini planları değiştirdi! Muhammed Salah, Güney Sudan maçında forma giymeyecek

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, 29 Eylül Salı günü oynanacak Güney Sudan deplasmanında forma giymeyecek. Mısır Futbol Federasyonu, kararın maçın oynanacağı stadın sentetik çim zemine sahip olmasından kaynaklandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Maçın zemini planları değiştirdi! Muhammed Salah, Güney Sudan maçında forma giymeyecek
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Mısır Futbol Federasyonu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi."

Federasyonun paylaştığı bilgiye göre teknik heyet, bu kararı yıldız oyuncuyu sakatlık riskine karşı korumak amacıyla aldı.

MISIR'IN ELEME SÜRECİ

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde son maçında Angola ile golsüz berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.

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