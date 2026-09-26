Maçın zemini planları değiştirdi! Muhammed Salah, Güney Sudan maçında forma giymeyecek

Mısır Futbol Federasyonu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi."

Federasyonun paylaştığı bilgiye göre teknik heyet, bu kararı yıldız oyuncuyu sakatlık riskine karşı korumak amacıyla aldı.

MISIR'IN ELEME SÜRECİ

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde son maçında Angola ile golsüz berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.