Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kardeşler Dünya Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Günde 10 saat antreman yapan milli sporcuların hedefi madalyalarını ikizlemek.

Madalyaları "İkiz"lemek için 10 saat antrenman yapıyorlar...Onlar bizim gururumuz Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kardeşler. Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler.Özel ikizler Türkiye'nin de tek lisanslı otistik ikiz milli sporcuları olarak başarıdan başarıya koşuyor.Bugüne kadar kayak ve cimnastikte çoğu altın 15 madalya kazandılar. Şimdi hedefleri Fransa'da düzenlenecek Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya kazanmak.Milli sporcular şampiyonada derece elde etmek için Erzurum'da kampta.9 aydır eğitmenleri gözetiminde her gün 10 saatlik yürüyüş, yüzme, cimnastik ve kayak antrenmanı yapıyorlar.Polonya'da geçen yıl düzenlenen şampiyonada "Gelecek vadeden genç sporcu" madalyasını alan ikizler, Fransa'daki şampiyonadan da madalyalarla dönmeyi hedefliyor.