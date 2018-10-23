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Madalyaları ve kupalarıyla Türkiye'ye döndüler

Kahramanlar yurda döndü. Bizi, Türkiye'yi İspanya'da şampiyon yapan UYAFA Şırnak takımından bahsediyoruz. Şırnak'ta çiçeklerle, alkışlarla karşılandılar. Takım, İspanya'da 11 ülkenin yarıştığı turnuvada birinciliği elde etmişti.

Madalyaları ve kupalarıyla Türkiye'ye döndüler

Hayallerinde bile yoktu ama onlar başardı. Madalyaları ve kupalarıyla Türkiye'ye döndüler.

Onlar, Şırnak merkez ve ilçelerinde elemeyle seçildi. Sıkı bir tempoyla İspanya'daki yarışmaya hazırlandılar.  İspanya'nın Barselona ketinde rüzgar gibi estiler.

11 ülkeden 200 futbol takımının katıldığı "Costa Brava Futbol Turnuvası"nda finale kaldılar, Danimarka temsilcisi Dalum'u yenerek şampiyon oldular. Türkiye'yi gururlandıran UYAFA Şırnak takımını, yurda ayak bastı. Bu görüntülerle de karşılandılar.

Şırnaklı çocuklar imkan verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdi. Takımı kaptan Enes Kaplan, kupayı 80 milyona armağan etti.

Tüm Türkiye'yi sevince boğan takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da makamında ağırladı.

Şırnaklı çocuklar şimdi yeni zaferler için çalışmalarına devam ediyor.

 

Etiketler; #şırnak
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