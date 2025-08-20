Madrid basını Arda Güler’i konuşuyor: Xabi Alonso’dan övgü yağdı

İspanya La Liga’da Real Madrid, evinde ağırladığı Osasuna’yı Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 90. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Milli futbolcu karşılaşmayı yüzde 92 pas isabetiyle tamamladı.

ALONSO’DAN GÜLER’E ÖVGÜ

Maç sonrasında konuşan Real Madrid’in teknik direktörü Xabi Alonso, Güler’in gelişimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler adım adım ilerliyor. Sadece kalite olarak değil - ki bu zaten ortadaydı - pozisyonunu anlamak olarak da ilerliyor… sağladığı istikrarla, kontrol etme biçimiyle ve oyuna bağlanma şekliyle. İlk yarıda bize sürekli hücum etme imkanı verdi. Onu desteklemeli ve ona verdiğimiz süreyi artırmalıyız ki önemli bir oyuncu olsun. Arda bu yolda ilerliyor ve onun adına mutluyum."

Genç oyuncu, karşılaşma sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "sezona galibiyetle başlamak güzel, daha da iyi olmak için her gün çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASINI DA YAZDI

The Real Champs: "Genç bir oyuncu olarak Real Madrid’de bundan daha fazla bir övgü alamazsınız. Alonso göreve geldiğinden bu yana Güler’i hep ilk dakikadan oyuna çıkarıyor."

Sport.es: "Alonso’nun Güler’e ilk 11’de yer vermesi kararlılığını gösterdi."

Mundo Deportivo: "Temkinli ve gösterişsiz… Turk, Real Madrid’de herkesin beklediği oyun kurucu değildi."

Sports Illustrated: "Arda Güler, sahadaki tüm orta saha oyuncuları içinde en çok pas atan isim oldu. 90 dakikada 72 isabetli pasla Real Madrid’in topa hakimiyetinde başrol oynadı."