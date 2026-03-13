Mağlubiyetin ardından tüm gözler ona çevrilmişti: Domenico Tedesco Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekipte, mücadeleyi stadyumda izleyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu maçın hemen bitiminde harekete geçti.

Yönetim, stadyumdan ayrılmadan tam kadro olarak acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen bu kritik toplantının ardından gözler çıkacak karara çevrildi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, toplantı bitiminde herhangi bir değerlendirme yapmadan stadyumdan ayrıldı.

TEDESCO İÇİN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Başkanın sessiz ayrılışının ardından, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildiği yönündeki iddialar üzerine beklenen açıklama Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz'den geldi. Gürbüz, Tedesco'nun ayrılık iddialarına ilişkin basına şu sözleri sarf etti:

"Böyle bir karar almadık. Daha sonra açıklama yapacağız."