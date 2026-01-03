Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha takviyesi için belirlediği listenin ilk sırasında Manuel Ugarte yer alıyor.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Uruguaylı futbolcu sarı-kırmızılı ekibin bir numaralı hedefi konumunda.

SATIN ALMA OPSİYONU ZORUNLU DEĞİL

Manchester United forması giyen oyuncu için yapılan görüşmelerde masadaki formül netleşti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Anlaşma şartları arasında satın alma opsiyonunun da bulunacağı, ancak bu maddenin "zorunlu" statüsünde olmayacağı ifade edildi. Yönetim, bu hamleyle hem kadroyu güçlendirmeyi hem de gelecek planlamasında esnek kalmayı amaçlıyor.

Transferin mali boyutu ise dikkat çekici bir seviyede. Operasyonun gerçekleşmesi durumunda, Manuel Ugarte'nin yarım sezonluk maliyetinin 5 milyon Euro olacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bu bedeli göze alarak şampiyonluk yolunda orta sahadaki eksikliği gidermeyi hedefliyor.