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Manchester City 4. turda

Manchester City, Federasyon Kupası 3. tur maçında Burnley'i 4-1 yendi

Manchester City 4. turda

İngiltere Federasyon Kupası'nda Burnley'i 4-1 yenen Manchester City, dördüncü tura yükseldi.

Etihad Stadı'nda Burnley'i ağırlayan Manchester City, ilk yarıyı Ashley Barnes'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 geride kapadı.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun iki dakika içinde attığı iki golle skor üstünlüğünü yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Leroy Sane ve 82. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 76. dakikada yerini Kevin de Bruyne'ye bıraktı.

Kupadaki diğer mücadelede Chelsea, deplasmanda Norwich City'ye konuk oldu. Karşılaşma golsüz sona ererken, iki takım bu ay Stamford Bridge Stadı'nda rövanş mücadelesi verecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #manchester city #İngiltere Federasyon Kupası #chelsea #Burnley
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