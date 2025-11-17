Manchester City, Arda Güler için tüm sınırları zorluyor: "Ne gerekiyorsa yapın!"

Manchester City'nin Real Madrid formasıyla Avrupa sahnesini büyüleyen Arda Güler'i kadrosuna katma arzusu, Pep Guardiola'nın devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı.

İngiliz ekibinin daha önce masaya koyduğu 100 milyon euroluk teklifin İspanyollar tarafından kabul görmemesi üzerine, Guardiola'nın geri adım atmak yerine vites yükselttiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın, Arda transferini bitirmek için yönetime baskı yaptığı ve teklifin revize edilerek artırılmasını talep ettiği öğrenildi.

AVRUPA'NIN EN ÖZEL YETENEKLERİNDEN BİRİ

Goal.com'a göre, henüz 20 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en elit genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, sergilediği performansla istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruyan kadrosunda kilit bir rol üstlenen milli yıldız, La Liga'da şans bulduğu 10 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik katkı vererek skora doğrudan etki etmeyi başardı. Madrid cephesi, gelecek planlarının merkezinde yer alan oyuncuyu satma konusunda son derece isteksiz bir tavır sergiliyor.

Futbolu bırakan efsane isim Toni Kroos da genç meslektaşına övgüler yağdırdı. Arda'nın oyun stilinin kendisinden çok daha hücumcu bir yapıda olduğunu vurgulayan Kroos, yapılan benzetmelerin ötesinde oyuncunun özgün yeteneğine dikkat çekti. Alman yıldız, Arda için şu ifadeleri kullandı: "O gerçekten çok hassas bir dokunuşa sahip. Real'de bunu çok etkili bir şekilde kullandı. Gelişmesi için düzenli oynaması gerekiyor ve bunu başaracak"

Transfer ısrarının arkasında yatan temel neden ise Guardiola'nın futbol felsefesi. Teknik kaliteye ve pozisyon çeşitliliğine büyük önem veren Katalan hoca, Arda Güler'in sol ayağını kullanma becerisi, dar alandaki ustalığı ve oyun görüşüyle kendi sistemine kusursuz bir uyum sağlayacağını düşünüyor. Arda'nın, tıpkı Phil Foden örneğinde olduğu gibi hem sağ kanattan içe kat ederek hem de 10 numara pozisyonunda yaratıcılığını konuşturarak oynayabilmesi iştah kabartıyor. Bu doğrultuda Guardiola'nın kulüp yönetimine açıkça “teklifi artırmanın mümkün olup olmadığını” sorduğu ve bu hamlesiyle Türk yıldıza verdiği değeri bir kez daha kanıtladığı belirtiliyor.

XABİ ALONSO: "DOĞUŞTAN GELEN BİR YETENEK"

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da öğrencisi için iddialı bir benzetme yaptı. Arda'nın potansiyelini Guti ve Mesut Özil'e benzeten Alonso, “Kalitesiyle, Özil ve Guti’nin bir karışımı. Öğretilemeyecek bir şey var onda, doğuştan gelen bir yetenek” sözleriyle oyuncunun hem kulüp içindeki hem de Avrupa'daki algısını özetledi.

Öte yandan Real Madrid'deki kadro yapılanması Arda'nın kaderini etkileyebilir. Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiği ve Manchester City'nin bu transfer yarışında da önde olduğu konuşuluyor. Rodrygo'nun olası ayrılığı, Arda Güler'in takımdaki rolünü daha da büyütebilir. Ancak tüm bu denkleme rağmen Manchester City'nin Arda ısrarı transfer döneminin en sıcak gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Guardiola, Arda'yı uzun vadeli planlarının merkezine koymak isterken, Real Madrid şimdilik kapıları kapalı tutuyor.