Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanalda? Manchester City - Aston Villa maçı canlı izle

Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City ile Aston Villa, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Her iki ekip de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sahaya çıkacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manchester City - Aston Villa maçı hangi kanalda? Manchester City - Aston Villa maçı canlı izle
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Manchester City, son haftalarda düşüşte. Son 11 resmi maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu performansla ligde 5. sıraya geriledi.

Aston Villa ise daha istikrarlı bir görüntü çiziyor. Son 5 maçta 2 galibiyet elde eden konuk ekip, 25 puanla 7. sırada bulunuyor. Ayrıca, Premier Lig'de oynadıkları son 7 iç saha maçında yenilgi yüzü görmediler.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Aston Villa, Villa Park'ta Manchester City’yi 2-1 mağlup etmişti.

Muhtemel 11’ler:
Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Gvardiol, Lewis; Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland
Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins

Maç Saati ve Yayın Bilgisi:
Manchester City - Aston Villa karşılaşması, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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