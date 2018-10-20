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Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City, konuk ettiği Burnley'i 5-0 mağlup etti.

Manchester City farklı kazandı

Ligin 9. haftasında Etihad Stadı'nda Burnley'i ağırlayan Manchester City, 17. dakikada Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Riyad Mahrez ve 90. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester City, maç fazlası ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Burnley ise 8 puanla 13. sıraya geriledi.

Tottenham tek golle kazandı
Tottenham ise konuk olduğu West Ham United'ı 44. dakikada Erik Lamela'nın golüyle 1-0 yendi.

Puanını 21'e çıkaran Londra temsilcisi, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #manchester city
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