Manchester City - Galatasaray maçının hakemi belli oldu: Dev maçta düdük o ismin!

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, İngiltere deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

ZORLU MAÇA İSPANYOL HAKEM

Kritik müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Jose Luis Munuera saha kenarında olacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR görevini ise Robert Schröder üstlenecek.