İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester ekibi, sahasında Bristol City takımını 2-1 yendi

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City sahasında Bristol City takımını 2-1 mağlup etti.



Championship ekiplerinden Bristol City, Etihad Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bobby Reid'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın 55. dakikasında Kevin de Bruyne ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Ocak Salı günü Ashton Gate Stadı'nda oynanacak.