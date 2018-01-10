banner965
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon

Manchester City tur için avantaj sağladı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester ekibi, sahasında Bristol City takımını 2-1 yendi

Manchester City tur için avantaj sağladı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City sahasında Bristol City takımını 2-1 mağlup etti.

Championship ekiplerinden Bristol City, Etihad Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bobby Reid'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Kevin de Bruyne ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 90. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Ocak Salı günü Ashton Gate Stadı'nda oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bristol City #futbol #İlkay Gündoğan #İngiltere Lig Kupası #manchester city
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cem Yılmaz ve Yeşilçam
Sonraki Haber
Ünlü iş adamı Ali Özdemir'in günlerdir kayıp olduğu ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.