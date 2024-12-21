Manchester City’ye bir darbe daha! Üst üste 6. Mağlubiyet

İngiltere Premier Lig’inin 17. haftasında Manchester City, Aston Villa deplasmanında 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Aston Villa, maça hızlı başladı ve ilk yarıyı Jhon Duran’ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Morgan Rogers, ev sahibi ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Manchester City, 90. dakikada Phil Foden’ın attığı golle umutlansa da, kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Aston Villa sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle Aston Villa, puanını 28’e çıkardı ve üst sıralara tırmandı. City ise 27 puanda kalarak zirveden uzaklaştı.

MANCHESTER CITY’NIN KÖTÜ SERİSİ: 12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Manchester City, bu mağlubiyetle birlikte son 12 resmi maçında sadece 1 galibiyet alarak büyük bir düşüş yaşadı. Lige 9 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Pep Guardiola’nın ekibi, sonrasında üst üste 5 yenilgi alarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. 30 Ekim’deki Tottenham yenilgisinin ardından, City’nin performansı iyice düşmeye başladı.

20 PUAN KAYBI: GUARDIOLA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Bu süreçte Manchester City, Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil toplamda 20 puan kaybetti. Kasım ayının başından itibaren, Guardiola’nın takımı son 2 lig maçında da mağlubiyet yaşadı. Pep Guardiola, takımının toparlanması için çözüm ararken, Manchester City’nin bu düşüşü şampiyonluk yolunda büyük bir engel oluşturuyor.