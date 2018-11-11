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Manchester derbisini City kazandı

İngiltere Premier Lig'deki derbi maçta Manchester City, Manchester United'ı 3-1 yendi.

Manchester derbisini City kazandı

Ligde 12. haftanın kapanış mücadelesinde, namağlup lider Manchester City, zirvenin 9 puan uzağındaki Manchester United'ı ağırladı.

Manchester City, 12. dakikada Silva, 48. dakikada Agüero ve 86. dakikada İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kariyerinin 300. Premier Lig maçına çıkan Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United'ın golünü, 58. dakikada penaltıdan Martial attı.

Premier Lig'in diğer namağlup ekipleri Chelsea ve Liverpool da unvanlarını korudu.

Liverpool, konuk ettiği Fulham'ı Salah'ın 41 ve Shaqiri'nin 53. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Chelsea'nin seyircisi önünde oynadığı Everton karşılaşması ise 0-0 tamamlandı.

Bu sonuçların ardından puanını 32'ye çıkaran Manchester City'yi, 30 puanla Liverpool ve 28 puanla Chelsea izledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #manchester city #Manchester United
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