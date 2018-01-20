İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Burnley deplasmanından tek golle galip ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Ligin 24. hafta mücadelesinde zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen Manchester United, 54. dakikada Anthony Martial'in golüyle konuk olduğu Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

Puanını 53'e çıkararak ikinci sıradaki yerini koruyan Manchester United, maç fazlasıyla lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 9'a düşürdü. Burnley ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.



Everton beraberlikle yetindi

Ligde çıktığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Everton, Goodison Park'ta ağırladığı West Bronwich Albion ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

West Bronwich Albion Jay Rodriguez'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçerken, Everton ise bu gole 70. dakikada Oumar Niasse ile cevap verdi.

Maça ilk 11'de başlamasına rağmen etkisiz bir performans sergileyen milli futbolcu Cenk Tosun, 69. dakikada yerini Everton'ın tek golünü atan Niasse'ye bıraktı.

İkili mücadele sırasında ayağına aldığı darbeyle 61. dakikada oyundan çıkan Evertonlı James McCarthy'nin, ayağında kırık tespit edildi.



Arsenal zorlanmadı

Arsenal ise konuk ettiği Crystal Palace'ı ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 4-1 yendi. Arsenal'in gollerini Nacho Monreal, Laurent Koscielny, Alex Iwobi ve Alexandre Lacazette kaydederken, Crystal Palace'ın tek golü ise Luka Milivojevic'ten geldi.

Puanını 42'ye çıkaran Arsenal, 6. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 25 puanla 12. sırada kaldı.