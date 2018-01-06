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Manchester United 4. turda

Federasyon Kupası 3. tur maçında Derby County'i 2-0 yenen Manchester United tur atladı

Manchester United 4. turda

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Manchester United, Derby County'i 2-0 yendi.

Championship takımlarından Derby County'i Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United, ilk yarısı golsüz sona eren maçta rakibini 84. dakikada Jesse Lingard ve 90. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde 2-0 kazandıkları son Everton maçına göre kadroda 5 değişikliğe giderek kaleci Sergio Romero, Chris Smalling, Daley Blind, Marcus Rashford ve Henrikh Mkhitaryan'a şans verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manchester United #İngiltere Federasyon Kupası #Derby County
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