İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.
St. James Park'ta oynanan maçta Newcastle United, 65. dakikada Matt Ritchie'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester United 56 puanda kalırken, Newcastle United puanını 28'e çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 1-0 mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.