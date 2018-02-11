Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Manchester United deplasmanda yenildi

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 1-0 mağlup oldu

Manchester United deplasmanda yenildi

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.

St. James Park'ta oynanan maçta Newcastle United, 65. dakikada Matt Ritchie'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United 56 puanda kalırken, Newcastle United puanını 28'e çıkardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #newcastle united #Manchester United #İngiltere Premier Lig #futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.