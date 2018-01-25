- İngiliz ekibi, Portekizli teknik adamın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, sözleşmenin artı bir yıl opsiyon içerdiği kaydedildi.

Sözleşme sonrası açıklamada bulunan Mourinho, "Manchester United'ın teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum. Bana güvendikleri için yöneticilere çok teşekkür ederim. Bu takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabalıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok kısa zamanda bana evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlarımıza da minnettarım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2016'da Manchester United'ın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle birer UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Community Shield Kupası zaferi yaşadı.







