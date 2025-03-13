Manchester United-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United-Real Sociedad maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş maçında Manchester United, Real Sociedad'ı ağırlıyor. İlk karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Şimdi ise her iki ekip de çeyrek final biletini almak için sahada olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manchester United-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United-Real Sociedad maçı canlı izle
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş maçında Manchester United, Real Sociedad'ı ağırlıyor. İlk karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Şimdi ise her iki ekip de çeyrek final biletini almak için sahada olacak.

Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Real Sociedad rövanş maçı, 13 Mart 2025 tarihinde oynanacak ve karşılaşma 23:00'te başlayacak. Maç, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022

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