İngiltere temsilcisi Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ikinci yarıda bulduğu gollerle konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.



Ligin 8. haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy, 10. dakikada ise Muto Yoshinori'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.



İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 70. dakikada Juan Mata, 78. dakikada ise Anthony Martial ve 90. dakikada Alexis Sanchez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.



Son 5 maçında ilk kez kazanan Manchester United, ligde 13 puanla 8'inci sıraya yükseldi. Newcastle United ise 2 puanla 19'uncu sırada kaldı.



