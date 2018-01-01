banner962
Sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı salladı
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi

Manchester United üç maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, üç maç sonra galip geldi.

Manchester United üç maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de son haftalarda zirveden uzaklaşan Manchester United, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.

Manchester United, 57. dakikada Anthony Martial ve 81. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla Chelsea'nin önünde ikinci sıraya yükseldi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Everton ise 27 puanla 9. sırada kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manchester United #İngiltere Premier Lig
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı: 21 ölü
Sonraki Haber
Manchester United üç maç sonra kazandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.