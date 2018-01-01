İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, üç maç sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.



Premier Lig'de son haftalarda zirveden uzaklaşan Manchester United, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.



Manchester United, 57. dakikada Anthony Martial ve 81. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla Chelsea'nin önünde ikinci sıraya yükseldi.



Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Everton ise 27 puanla 9. sırada kaldı.