İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'de son haftalarda zirveden uzaklaşan Manchester United, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.
Manchester United, 57. dakikada Anthony Martial ve 81. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla Chelsea'nin önünde ikinci sıraya yükseldi.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Everton ise 27 puanla 9. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, üç maç sonra galip geldi.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.