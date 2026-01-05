Manchester United’da i̇pler koptu: Amorim dönemi bitti

Manchester United yönetimi, Ruben Amorim’in görevine son verdi. Portekizli teknik adamın Old Trafford'daki 14 aylık serüveni, Leeds United ile berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamalar ve saha içindeki tatmin edici olmayan performansların ardından noktalandı.

İSTATİSTİKLER BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kasım 2024’te Erik ten Hag’ın yerine göreve gelen Amorim, İngiliz devinin başında sadece 63 maçta sahaya çıkabildi. Kırmızı Şeytanlar bu karşılaşmaların yalnızca 24’ünde galibiyet elde ederken, Amorim yüzde 38’lik bir galibiyet oranıyla görevinden ayrıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ayrılık kararının ardından Manchester United’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manchester United Premier Lig'de altıncı sıradayken, kulüp yönetimi, değişikliğin yapılmasının doğru zaman olduğuna isteksizce karar vermiştir. Bu karar, takıma Premier Lig'de en yüksek olası bitiş şansı vermek için alınmıştır. Kulüp, Ruben'a kulübe yaptığı katkılar için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."

Amorim’in görevden alınması, Elland Road’da oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından yönetim kurulunun desteğini sorguladığı açıklamalardan 24 saat sonra gerçekleşti. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan teknik adam, maç sonrasında gazetecilere şu demeci vermişti: "Buraya Manchester United'ın menajeri olmaya geldim, baş antrenör olmaya değil. Adım Conte, Tuchel veya Mourinho değil ama ben Manchester United'ın menajeriyim. 18 ay boyunca veya yönetim kurulu değişim kararı alana kadar böyle devam edecek. İstifa etmeyeceğim. İşimi, beni değiştirmeye gelecek biri olana kadar yapacağım. Sadece bu takımın menajeri olacağımı söylemek istiyorum, sadece antrenör değil. Bu konuda gerçekten açık oldum ve 18 ay içinde bu sona erecek, sonra herkes devam edecek. Anlaşma buydu. Bu benim işim. Antrenör olmak değil."

Amorim açıklamalarını şöyle sürdürmüştü: "Eğer insanlar Gary Neville'ları ve her şeyin eleştirilerini kaldıramazsa, kulübü değiştirmemiz gerekir. Sadece buraya menajer olmaya geldiğimi söylemek istiyorum, antrenör olmaya değil. Her departmanda - keşif departmanı, sportif direktör kendi işlerini yapmalı, ben de 18 ay boyunca kendi işimi yapacağım ve sonra devam edeceğiz"

YÖNETİMİN GELECEK PLANLARI

Amorim’in görevden alınması öncesinde kulüp içinde herhangi bir güç mücadelesi veya ültimatom yaşanmadığı belirtildi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, görev süresi boyunca Sir Jim Ratcliffe ve ekibinin desteğini aldı. Ancak yönetim, mevcut genç ve yetenekli kadronun kulüp hedeflerine ulaşabilmesi adına bu kararı uygulamaya koydu.

Kırmızı Şeytanlar, son transfer dönemlerinde yapılan yatırımlarla uzun vadeli kadro evrimi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Amorim de 2026'da daha fazla takviye yapılacağı vaadiyle bu sürece dahil olmuştu. Kulüp yönetimi, baş antrenörlük pozisyonunu ekosistemin önemli bir parçası olarak görse de, başarı için tüm departmanlar arasındaki iş birliğinin kritik önem taşıdığına inanıyor.