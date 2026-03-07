Manchester United'ın Onana planına dev engel: Transferde ipler kopuyor
Manchester United'ın elden çıkarmaya çalıştığı Andre Onana için Trabzonspor ile yürüttüğü pazarlıklar, bordo-mavili ekibin yüksek bonservis bedelini reddetmesiyle çıkmaza girdi.
Manchester United’ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Andre Onana’nın geleceği belirsizliğini koruyor.
İngiliz devinin Kamerunlu kaleciyi kalıcı olarak satma planları, Trabzonspor’un talep edilen rakamı resmi olarak geri çevirmesiyle ağır bir darbe aldı.
Temmuz 2023 tarihinde Inter’den yaklaşık 47 milyon sterlin (62 milyon dolar) bonservis bedeliyle Old Trafford’a transfer olan Onana, İngiltere kariyerinde beklenen istikrarı yakalayamadı.
Sergilediği tutarsız performans ve kritik hatalar, United yönetimini yeni bir kaleci arayışına itti. Bu süreçte formasını Royal Antwerp’ten 18 milyon sterline transfer edilen Senne Lammens’e kaptıran 29 yaşındaki eldiven, yaz transfer dönemi öncesinde kulüpsüz kalma riskiyle karşı karşıya.
TRABZONSPOR TEKLİFİ REDDETTİ
Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor’da 21 maça çıkan ve performansıyla itibarını bir nebze olsun toparlayan Onana için bordo-mavili kulüp United'ın şu anki transfer bedelini kabul etmediklerini belirtti.
Günebakış'a konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, iki kulüp arasındaki ekonomik uçurumu net bir dille ifade etti. Premier Lig devinin talep ettiği rakamların Türk kulübünün bütçesiyle örtüşmediğini belirten Kafkas, "Manchester United'ın Andre Onana'yı satın almak için teklif ettiği rakam 45-50 milyon euro (39-43 milyon sterlin) aralığında olduğundan, başkanımız Trabzonspor'un gerçeklerine uygun olarak topluma samimi bir şekilde bilgi verdi" dedi.
Kafkas, bu durumun oyuncunun motivasyonunu etkilemediğini vurgulayarak, "Bu bilginin Onana'yı hiç etkilediğini sanmıyorum. Çünkü Onana'nın düşüncesi, İngiltere olmazsa Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediği yönünde. Ailesi de aynı şekilde düşünüyor. Başkan da Trabzonspor'un gerçeklerini açıklamak istedi. Ancak koşullar değişirse, durum da değişir" ifadelerini kullandı.
Manchester kariyerine büyük umutlarla başlayan 29 yaşındaki oyuncu, sergilediği tutarsız performans ve bir dizi felaketle sonuçlanan hatalar nedeniyle İngiltere'de kredisini tüketti. United yönetimi, yaşanan bu güven kaybı sonrası kaleci pazarına geri dönerek Royal Antwerp'ten 18 milyon sterlin (24 milyon dolar) bedelle Senne Lammens'i kadrosuna kattı. Onana, bu hamle sonrası Old Trafford'daki yerini kaybetti.
FATİH TEKKE'DEN ONANA'YA ÖVGÜ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de oyuncusunun geleceğine dair belirsizliğe rağmen sergilediği profesyonelliğe dikkat çekti. Onana'nın yaşadığı zorluklara karşı gösterdiği direnci öven Tekke, şu değerlendirmeyi yaptı: "Onana bize kiralık olarak geldi. İyi oynamadığı maçlar oldu. İyi oynadığı birçok maç da oldu. Onana'nın sadece performansı değil, karakteri açısından da pozitifliği beni çok memnun ediyor. Dünyanın en iyi takımlarından birinden transfer oldun ve sorunlar yaşadın. Burada kendini çok rahat hissediyor."
Bu sezon bordo-mavili formayla 21 maça çıkan ve itibarını bir ölçüde geri kazanan Onana'nın, United'ın yüksek bonservis ısrarı nedeniyle kariyerine nerede devam edeceği gizemini koruyor.