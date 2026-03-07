Manchester United'ın Onana planına dev engel: Transferde ipler kopuyor

FATİH TEKKE'DEN ONANA'YA ÖVGÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de oyuncusunun geleceğine dair belirsizliğe rağmen sergilediği profesyonelliğe dikkat çekti. Onana'nın yaşadığı zorluklara karşı gösterdiği direnci öven Tekke, şu değerlendirmeyi yaptı: "Onana bize kiralık olarak geldi. İyi oynamadığı maçlar oldu. İyi oynadığı birçok maç da oldu. Onana'nın sadece performansı değil, karakteri açısından da pozitifliği beni çok memnun ediyor. Dünyanın en iyi takımlarından birinden transfer oldun ve sorunlar yaşadın. Burada kendini çok rahat hissediyor."