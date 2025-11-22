Manisa FK Adana Demirspor maçı canlı izle! TRT Spor ve beIN Sports 2 yayın bilgileri, maç saati ve canlı

Trendyol 1. Lig’de heyecan sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Boluspor–Amedspor mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Maçın başlama saati, hangi kanalda yayımlanacağı ve canlı yayın linki yoğun şekilde araştırılıyor.

BOLUSPOR AMEDSPOR KARŞILAŞMASI

Trendyol 1. Lig maçında Boluspor ile Amedspor takımları 22 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

MAÇIN YAYIN KANALI

Boluspor–Amedspor karşılaşması TRT Spor ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı aşağıdaki yayın bağlantısı üzerinden takip edebilirsiniz.

BOLUSPOR AMEDSPOR MAÇI CANLI İZLE

Maçı TRT Spor ve Bein Sports 2'nin canlı yayın akışı üzerinden izlemek mümkün.

Not: S Sport, Bein Sports, EXXEN gibi platformlarda yer alan spor yayınlarını izleyebilmek için ilgili kuruluşlara abonelik gerekebilmektedir.