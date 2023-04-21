Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Manisa FK - Altınordu maçı saat kaçta? Manisa FK - Altınordu maçı hangi kanalda?

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Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa FK, topladığı 48 puanla 10. sırada bulunuyor.

Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 ile geçen Altınordu, topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

MANİSA FK - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 34. haftasındaki Manisa FK - Altınordu maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.