Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman? Manisa FK - Altınordu maçı saat kaçta? Manisa FK - Altınordu maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa FK, topladığı 48 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 ile geçen Altınordu, topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.
MANİSA FK - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Manisa FK - Altınordu maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.