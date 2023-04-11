Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 2-1 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.
MANİSA FK - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Manisa FK - Bandırmaspor maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.