Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

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Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 9. sırada bulunuyor.

Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 2-1 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.

Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

MANİSA FK - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 32. haftasındaki Manisa FK - Bandırmaspor maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.