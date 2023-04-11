Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 2-1 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.