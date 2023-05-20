Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Manisa FK - Pendikspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manisa FK ligde oynadığı 35 maçta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 56 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor.
MANİSA FK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 38. haftasındaki Manisa FK - Pendikspor maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.