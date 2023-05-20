Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Manisa FK - Pendikspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda?

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Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Manisa FK ligde oynadığı 35 maçta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 56 puanla 9. sırada yer alıyor.

Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor.

Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

MANİSA FK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 38. haftasındaki Manisa FK - Pendikspor maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.