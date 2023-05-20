Manisa FK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor.