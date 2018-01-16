TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.



Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tekke'nin sözleşmesinin, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Grandmedical Manisaspor'umuza kısa sürede büyük katkılar sağlayan Fatih Tekke ve ekibine kulübümüz için vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."