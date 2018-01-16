Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Taşkın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi.

Teknik direktör Taşkın ile Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, eski teknik direktör Fatih Tekke ve ekibine, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Taner Taşkın'ın Manisa'nın evladı olduğunu ifade eden Mergen, şöyle devam etti:

"Taner hocamız futbolculuk kariyeri ve ardından antrenörlük kariyerinde kulübümüze çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim. Kendisine böyle zorlu bir dönemde bu görevi üstlendiği için teşekkür ediyoruz."

Teknik direktör Taşkın ise bu birlikteliğin Grandmedical Manisaspor için hayırlı olmasını dileyerek, "Grandmedical Manisaspor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği zorlu bir dönem yaşıyoruz. Yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve camiamız ile Grandmedical Manisaspor'u başarıya taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Taşkın'ın yardımcılıklarını Tacettin Bakacak, Baki Çağdaş Uzun, Başar Canoğlu ve Şanver Göymen yapacak.

Taşkın, daha önce de çalıştırdığı Manisaspor'a, TFF 2. Lig'in 2015-2016 sezonunda şampiyonluk yaşatmıştı.



Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Grandmedical Manisaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Tarık Almış Spor Tesisleri'ndeki antrenman, kulübün 21 yaş altı teknik sorumlusu Aytekin Viduşlu yönetiminde yapıldı.

Antrenmana, tedavileri devam eden Mehmet Enes Sığırcı ve soğuk algınlığı geçiren Kağan Bağış katılmadı.

Yeni teknik direktör Taner Taşkın'ın yarın takımın başına geçmesi bekleniyor.