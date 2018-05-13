Dünya'nın en hızlı gelişen spor branşlarından biri olan, serbest koşu ve parkur sporunun Dünya kupasının Türkiye ayağı Mardin’de yapıldı. Yarışmalar, nefes kesen görüntülere sahne oldu…





Görüntüler, Türkiye'nin cennet köşerlerinden biri olan Mardin’den.



Serbest koşu ve parkur sporunun Dünya kupasının Türkiye ayağı Mardin’de yapıldı.



Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası nefes kesti.



14 ülkeden 46 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 'Hız etabı' yarışması yapıldı.



İlk gün Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin birinci olurken, Amerikalı sporcu Joey Adrian ikinci, Türk sporcu Enes Kasım Tekgül ise üçüncü oldu.



Şampiyonanın Mardin’in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor..



Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası dünyanın önde gelen TV kanallarında yer alarak 100 ülkede 1 milyarı aşkın insana ulaşması hedefleniyor.







ulusal.com.tr Koştular... Atladılar… Nefes kestiler…Görüntüler, Türkiye'nin cennet köşerlerinden biri olan Mardin’den.Serbest koşu ve parkur sporunun Dünya kupasının Türkiye ayağı Mardin’de yapıldı.Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası nefes kesti.14 ülkeden 46 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 'Hız etabı' yarışması yapıldı.İlk gün Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin birinci olurken, Amerikalı sporcu Joey Adrian ikinci, Türk sporcu Enes Kasım Tekgül ise üçüncü oldu.Şampiyonanın Mardin’in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor..Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası dünyanın önde gelen TV kanallarında yer alarak 100 ülkede 1 milyarı aşkın insana ulaşması hedefleniyor.