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Mario Lemina, İstanbul'a geldi

Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

Mario Lemina, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Galatasaray #Mario Lemina #süperlig #transfer
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