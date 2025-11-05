Marsilya – Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Marsilya ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Fransız ekibi grupta yeniden çıkışa geçmek isterken, İtalyan temsilcisi istikrarını sürdürmenin peşinde.

Marsilya – Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu akşam Fransa’da yaşanacak. Marsilya, evinde Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma bugün saat 23.00’te, tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesús Sánchez olurken, yardımcılıklarını Cabanero ve Prieto üstlenecek. VAR’da Guillermo Cuadra, AVAR’da ise Pol van Boekel görev alacak.

MARSİLYA’DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Ligde dalgalı bir performans sergileyen Marsilya, Avrupa’da yeniden ivme yakalamak istiyor. Fransız ekibi grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puanla 22. sırada bulunuyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan mavi-beyazlılar, bu kez seyircisi önünde moral arayacak.

Marsilya son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Le Havre’yi 6-2 gibi farklı bir skorla geçerek taraftarını sevindiren ekip, ardından üst üste kayıplar yaşadı. Sporting Lizbon’a deplasmanda 2-1 kaybeden Marsilya, Ligue 1’de Lens’e 2-1 mağlup oldu. Sonrasında Angers’le 2-2 berabere kalan takım, son maçında AJ Auxerre deplasmanında 1-0’lık kritik bir galibiyetle nefes aldı.

ATALANTA İSTİKRAR PEŞİNDE

İtalyan ekibi Atalanta, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maç sonunda 4 puanla 19. sırada yer alıyor.
Bergamo temsilcisi son haftalarda sahadan beraberliklerle ayrılarak puan kayıpları yaşadı.

Atalanta’nın son 5 maçında tek galibiyet bulunuyor. Udinese’ye deplasmanda 1-0 kaybeden mavi-siyahlılar, sonrasında Milan ve Cremonese karşısında 1-1’lik beraberlikler aldı. Avrupa arenasında Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Gasperini’nin öğrencileri, Lazio karşısında da gol bulamayarak 0-0’lık sonuçla yetinmişti.

MUHTEMEL 11’LER

Marsilya (3-4-3): Rulli – Pavard, Riley, Aguerd – Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Garcia – Greenwood, Aubameyang, Igor Paixao

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Ahanor – Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere, Lookman

