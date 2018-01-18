- Milli tenisçiler, turnuvanın ikinci gününde elenerek ana tabloya çıkamadı





ANKARA (AA) - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Dünya Serisi'nin ilk ayağı Macaristan Açık'ta mücadele eden milli tenisçiler, turnuvanın ikinci gününde ana tabloya kalamadı.



Başkent Budapeşte'de süren organizasyonun ikinci gününde, tek erkeklerde mücadele eden İbrahim Gündüz, Brezilyalı Eric Jouti'ye 4-1 yenilerek grubundaki ikinci mağlubiyetini aldı ve elendi.

Tek kadınlarda ise Melek Hu, ilk maçında Hintli Sahasrabudhe'yi 4-2 yenmesine rağmen ikinci turda Rus Tailakova'ya 4-3 yenilerek elendi. Sibel Altınkaya da Hırvat Jeger'e 4-1 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı.