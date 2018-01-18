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Masa Tenisi: ITTF Dünya Serisi Macaristan Açık

- Milli tenisçiler, turnuvanın ikinci gününde elenerek ana tabloya çıkamadı

Masa Tenisi: ITTF Dünya Serisi Macaristan Açık


ANKARA (AA) - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Dünya Serisi'nin ilk ayağı Macaristan Açık'ta mücadele eden milli tenisçiler, turnuvanın ikinci gününde ana tabloya kalamadı.

Başkent Budapeşte'de süren organizasyonun ikinci gününde, tek erkeklerde mücadele eden İbrahim Gündüz, Brezilyalı Eric Jouti'ye 4-1 yenilerek grubundaki ikinci mağlubiyetini aldı ve elendi.

Tek kadınlarda ise Melek Hu, ilk maçında Hintli Sahasrabudhe'yi 4-2 yenmesine rağmen ikinci turda Rus Tailakova'ya 4-3 yenilerek elendi. Sibel Altınkaya da Hırvat Jeger'e 4-1 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Etiketler; #Dünya Serisi #masa tenisi #Melek Hu #Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu
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