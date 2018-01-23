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Mascherano, Barcelona'dan ayrılıyor

Barcelona, Arjantinli futbolcu için tören düzenleyecek

Mascherano, Barcelona'dan ayrılıyor

Barcelona Kulübü, Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'nun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun 7,5 sezon sonra takımdan ayrılacağı ve Mascherano için 1899 Oditoryumu'nda Çarşamba günü TSİ 13.00'e tören düzenleneceği bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak törene, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yanı sıra Mascherano'nun takım arkadaşları da katılacak.

Lionel Messi, Phillip Cocu ve Dani Alves'ten sonra Barcelona tarihinde en fazla forma giyen 4. yabancı futbolcu olan Arjantinli savunma oyuncusu, 2010'dan beri oynadığı Katalan ekibiyle 334 maça çıkıp bir gol kaydetti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #javier mascherano #futbol #barcelona
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