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Mascherano, Barcelona'ya veda etti

- Barcelona, Arjantinli futbolcu için veda töreni düzenledi

Mascherano, Barcelona'ya veda etti


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Arjantinli futbolcu Javier Mascherano için veda töreni düzenledi.

Barcelona Kulübünün internet sitesinden canlı yayınlanan törende, duygusal bir konuşma yapan 33 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını zor tuttu.

1899 Oditoryumu'nda Barcelona ile kazandığı 18 kupanın sergilendiği platformun yanında veda konuşması yapan Mascherano, "Hiçbir zaman rol model olmak istemedim. Basitçe kendim olmaya çalıştım. Buraya 7,5 yıl önce bir rüyayı yaşamaya geldim. Ama şimdi uyanma zamanı, rüya bitti. Barça'da oynamanın en zor yanı bir gün gitmek zorunda olmak. Hayal edebileceğimden çok daha uzun sürdü ama hoşça kal deme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Törende, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli oyuncunun takım arkadaşları, eski Barcelona futbolcuları Eric Abidal ve Carles Puyol da yer aldı.

Katalan ekibinde 334 maçta forma giyip bir gol kaydeden Mascherano, Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune takımına transfer oldu.


Etiketler; #barcelona #futbol #javier mascherano #veda töreni
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