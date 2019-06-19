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Mata 2 yıl daha Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Mata 2 yıl daha Manchester United'da

 İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı.

Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı formasını 41 kez giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manchester United #ingiltere
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