Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi
2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve geride kalan 2 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, transfer döneminde yine en çok konuşulan futbolcuların başında geliyor. Yıldız golcüye transfer teklifleri yapılırken Icardi de takımda kalıp kalmamakla ilgili kararını verdi.
Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 2023-2024 sezonunu rekor 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Takımdan ayrılacak isimler ve kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili yönetim ve teknik heyetin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek'in 2022'de başkan seçilmesinin ardından Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevine getirilen Erden Timur, 2 yılın ardından kulüpteki görevinden ayrıldığını duyurdu. Erden Timur'un görevden ayrılmasının ardından gözler kulüpteki futbolculara çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda 2022-2023 sezonu başında PSG'den kiralanan, geçtiğimiz sezonun başında da bonservisiyle transfer edilen Mauro Icardi ile ilgili her geçen gün yeni transfer haberleri çıkmaya başladı.
Icardi, Galatasaray formasıyla 2022-2023 sezonunda ligde 24 maçta forma giymiş ve 22 gol 7 asistlik performans sergilemişti. İlk sezonunda Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giyen Arjantinli yıldız 1 gol ve 1 asistle takıma katkı vermişti.