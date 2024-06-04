Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 2023-2024 sezonunu rekor 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Takımdan ayrılacak isimler ve kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili yönetim ve teknik heyetin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.