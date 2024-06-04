Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi

2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve geride kalan 2 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, transfer döneminde yine en çok konuşulan futbolcuların başında geliyor. Yıldız golcüye transfer teklifleri yapılırken Icardi de takımda kalıp kalmamakla ilgili kararını verdi.

# Mauro Icardi # Galatasaray # transfer
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 2023-2024 sezonunu rekor 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Takımdan ayrılacak isimler ve kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili yönetim ve teknik heyetin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi - Resim: 2

Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek'in 2022'de başkan seçilmesinin ardından Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevine getirilen Erden Timur, 2 yılın ardından kulüpteki görevinden ayrıldığını duyurdu. Erden Timur'un görevden ayrılmasının ardından gözler kulüpteki futbolculara çevrildi.

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Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi - Resim: 3

Sarı-kırmızılılarda 2022-2023 sezonu başında PSG'den kiralanan, geçtiğimiz sezonun başında da bonservisiyle transfer edilen Mauro Icardi ile ilgili her geçen gün yeni transfer haberleri çıkmaya başladı.

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Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Tekliflerle ilgili kararını verdi - Resim: 4

Icardi, Galatasaray formasıyla 2022-2023 sezonunda ligde 24 maçta forma giymiş ve 22 gol 7 asistlik performans sergilemişti. İlk sezonunda Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giyen Arjantinli yıldız 1 gol ve 1 asistle takıma katkı vermişti.

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