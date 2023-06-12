Mauro Icardi Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Temsilcisi Elio Pino transfer iddialarına son noktayı koydu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den kiraladığı ve kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve PSG'ye dönen yıldız ismin yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi için çalışmalar sürüyor.

ICARDI SUUDİ ARABİSTAN'A MI TRANSFER OLUYOR?

Dünyaca ünlü yıldız golcü ile ilgili dün akşam saatlerinde ortaya atılan iddia büyük yankı uyandırdı.

Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'dan aldığı teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, yıldız isim hakkında ortaya atılan transfer iddiaları hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Pino, "Transfer haberleri gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir kulüple anlaşma sağlanmadı." dedi.

Mauro Icardi, 2022-2023 sezonunda Galatasaray formasıyla ligde 24 maçta forma giymişti. Icardi bu maçlarda 22 gol atarken 7 de asist yaptı.