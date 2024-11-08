Mauro Icardi'den sakatlığıyla ilgili açıklama

Galataasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında RAMS Park'ta Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Seyircisi önünde güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Galatasaray'a yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ise kötü haber geldi.

Mücadelenin 81. dakikasında Icardi, ters basarak yerde kalmıştı. Sağ dizinden sakatlanan 31 yaşındaki santrfor, sahayı sedyeyle terk etmişti.

SEZONU KAPATTIĞI AÇIKLANDI

Galatasaray bugün Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

ICARDI'DEN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi de yaşadığı sakatlıkla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arjantinli oyuncu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı." dedi. Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.