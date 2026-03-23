Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada!

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Mauro Icardi'nin, İtalyan devi Juventus ile yıllık ücret konusunda son görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 1

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Mauro Icardi'nin yeni takımı netleşiyor.

1 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 2

YENİ ROTA İTALYA

Arjantin basınının aktardığı bilgilere göre, golcü oyuncu ve sevgilisi China Suarez, kariyer planlaması konusunda ortak bir karara vardı.

2 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 3

İkilinin, futbolcunun kariyerine Arjantin'de değil, İtalya'da devam etmesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi.

3 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 4

Bu gelişmenin ardından rotasını yeniden Çizme'ye çeviren Icardi, Juventus ile masaya oturdu.

4 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 5

Transferin detaylarına göre, Juventus yönetimi ve Mauro Icardi cephesi şu anda yıllık ücret üzerinden son detayları değerlendiriyor.

5 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 6

Taraflar arasındaki ekonomik pazarlıklarda anlaşma sağlanmasının an meselesi olduğu ve imzaların çok kısa bir süre içerisinde atılabileceği aktarıldı.

6 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 7

GALATASARAY KARİYERİNDE İZ BIRAKTI

2022-2023 sezonunun başında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan ve attığı kritik gollerle şampiyonluklarda büyük pay sahibi olup taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin bonservisi bir sezon sonra alınmıştı.

7 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 8

Sarı-kırmızılı formayla geride kalan 4 sezonda toplam 126 resmi karşılaşmaya çıkan Arjantinli santrfor, bu maçlarda 76 gol atarken 22 de asist yaptı.

8 9
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada! - Resim: 9

Başarılı oyuncu, Galatasaray kariyerine 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sığdırdı. Tüm bu istatistiklere rağmen kulüp, Haziran ayında serbest kalacak olan Icardi ile yola devam etmeme kararı aldı.

9 9
Galatasaray transfer Mauro Icardi juventus