Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor: Görüşmeler son aşamada!
Galatasaray ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Mauro Icardi'nin, İtalyan devi Juventus ile yıllık ücret konusunda son görüşmeleri yaptığı iddia edildi.
YENİ ROTA İTALYA
Arjantin basınının aktardığı bilgilere göre, golcü oyuncu ve sevgilisi China Suarez, kariyer planlaması konusunda ortak bir karara vardı.
İkilinin, futbolcunun kariyerine Arjantin'de değil, İtalya'da devam etmesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi.
Bu gelişmenin ardından rotasını yeniden Çizme'ye çeviren Icardi, Juventus ile masaya oturdu.
Transferin detaylarına göre, Juventus yönetimi ve Mauro Icardi cephesi şu anda yıllık ücret üzerinden son detayları değerlendiriyor.
Taraflar arasındaki ekonomik pazarlıklarda anlaşma sağlanmasının an meselesi olduğu ve imzaların çok kısa bir süre içerisinde atılabileceği aktarıldı.
GALATASARAY KARİYERİNDE İZ BIRAKTI
2022-2023 sezonunun başında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan ve attığı kritik gollerle şampiyonluklarda büyük pay sahibi olup taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin bonservisi bir sezon sonra alınmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla geride kalan 4 sezonda toplam 126 resmi karşılaşmaya çıkan Arjantinli santrfor, bu maçlarda 76 gol atarken 22 de asist yaptı.
Başarılı oyuncu, Galatasaray kariyerine 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sığdırdı. Tüm bu istatistiklere rağmen kulüp, Haziran ayında serbest kalacak olan Icardi ile yola devam etmeme kararı aldı.