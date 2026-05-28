Mauro Icardi'nin yeni adresi neresi olacak? Amedspor'un teklifi ortaya çıktı
Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un yıllık 7 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor, haziran ayı sonunda serbest oyuncu konumuna geçecek olan Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.
Diyarbakır temsilcisi, Arjantinli yıldıza menajeri aracılığıyla yıllık 7 milyon euro maaş teklifinde bulundu.
Ancak aktarılan bilgilere göre tecrübeli golcü bu teklifi kabul etmedi.
GALATASARAY İLE İPLER KOPUYOR MU?
Daha önce basına yansıyan haberlerde Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'yi takımda tutmak için yıllık 4 ila 5 milyon euro bandında bir maaş ve 1+1 yıllık sözleşme düşündüğü belirtilmişti.
Oyuncu tarafının ise masaya yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisiyle oturduğu ifade edilmişti.
2022 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemde 134 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asist üreten Arjantinli futbolcu, 100’ün üzerinde skor katkısı sağladı.
Geride kalan sezonda sahada sınırlı süreler almasına rağmen takımına 19 skorluk katkı vererek şampiyonluk yarışında kritik bir rol oynadı.
Şu anda serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanan oyuncunun durumu, sadece Türkiye'de değil dünyada da takip ediliyor.
Basında yer alan diğer haberlere göre İtalya ve Güney Amerika’dan bazı kulüpler Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor. Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net kararını vermediği aktarıldı.