Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Eskişehir Rallisi başladı. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda 71 araç ve 142 sporcu katılıyor.
Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde düzenlenen yarışmanın seremonisini çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Araçlarla ve pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda 71 araç ve 142 sporcu katılıyor.
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı 11 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: Anadolu AjansıGalatasaray'dan Beşiktaş'a cevap Veteran yıldız futbolcular depremzedeler için sahaya çıktı Efsane Şampiyonlar Turnuvası'nda sahne aldı UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirilmesi