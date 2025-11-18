Mbappe ile PSG arasında tarihi hesaplaşma: 700 milyon avroluk dev dava başladı

Fransa futbolunun devi Paris Saint-Germain (PSG) ile takımın eski kaptanı Kylian Mbappe arasındaki kriz, mahkeme salonlarına taşınarak devasa bir mali savaşa dönüştü.

2024 yazında İspanya'nın yolunu tutarak Real Madrid'e bonservis bedeli ödenmeden transfer olan süperstar ile eski kulübü arasındaki maaş ve sözleşme ihtilafı, Paris İş Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın mali boyutunun toplamda 700 milyon avro seviyesine ulaştığı bildirildi.

YILDIZ FUTBOLCU YÜZ MİLYONLARCA AVRO İSTİYOR

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, 26 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, eski işvereninden yüklü bir fatura tahsil etme peşinde. Mbappe, haksız fesih gerekçesiyle 44,6 milyon avro ve ödenmeyen imza primleri için 40,4 milyon avro başta olmak üzere, toplamda 10 farklı başlık altında eski kulübünden tazminat talep ediyor. Yıldız ismin PSG yönetiminden istediği toplam tutarın 260 milyon avroyu aştığı belirtiliyor.

Bugüne kadar sessizliğini koruyan PSG cephesi ise savunmadan taarruza geçerek eski kaptanına karşı rekor bir tazminat davası ile yanıt verdi. Paris temsilcisi, Mbappe'den tam 440 milyon avro talep etti. Mbappe'nin avukatları, kulübün bu hamlesini sert bir dille eleştirerek istenen parayı "eşi benzeri görülmemiş bir meblağ" olarak nitelendirdi ve futbolcunun ülkesinin adaletine güvendiğini vurguladı.

GİZLİ GÜNDEM VE SÖZLÜ ANLAŞMA KRİZİ

PSG'nin suçlamalarının merkezinde ise oyuncunun transfer stratejisi yer alıyor. Kulüp yönetimi, eski futbolcusunu Temmuz 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasındaki yaklaşık 11 aylık süreçte sözleşme uzatmama kararını gizlemekle itham ediyor. PSG, Mbappe'nin bu tavrı nedeniyle takımın kazançlı bir transfer gelirinden mahrum kaldığını savunuyor. Ayrıca kulüp, 2023 yazında yapılan bir anlaşma gereği, oyuncunun bonservissiz ayrılması durumunda sözleşme bitiminde alması gereken bazı ödemelerden feragat etmesi gerektiğini iddia ediyor. Buna karşılık Mbappe ve yakın çevresi, PSG'nin varlığını öne sürdüğü bu sözlü anlaşmayı kesin bir dille reddediyor.

Mahkemenin nihai kararını 16 Aralık tarihinde açıklaması bekleniyor.