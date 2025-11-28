Mbappe Şampiyonlar Ligi’ni yıktı geçti! Ronaldo ve Benzema’yı solladı
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympiacos deplasmanında kaydettiği dört golle, hem takımının galibiyet hasretine son verdi hem de Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun dokuz yıl önce kırdığı Avrupa rekorunu geride bırakarak futbol tarihine geçti.
Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe, Çarşamba akşamı Atina'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde unutulmaz bir gece yaşattı.
Üç maçlık galibiyetsiz serisine son vermek isteyen Los Blancos, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Olympiacos karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 4-3 galip ayrıldı. T
Takımın yediği üç gole rağmen galibiyeti getiren ise attığı dört golle 26 yaşındaki Mbappe oldu.
Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, zaman zaman ciddi baskı altına girse de, Mbappe'nin tek başına yarattığı bu tarihi performans sayesinde Avrupa'daki yükselişini sürdürmeyi başardı.
BENZEMA'YI GERİDE BIRAKTI, RONALDO'YU SOLLADI
Goal.com'a göre, Kylian Mbappe, attığı gollerle sadece takımına üç puanı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin önemli rekorlarını da alt üst etti.
Fransız forvet, karşılaşmada hat-trick yaptığı anda, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üç gol atma başarısı gösteren Real Madrid efsanesi Karim Benzema'yı geride bırakmış oldu. Mbappé, "pokeri" (dört gol) tamamladıktan sonra ise kulübün bir diğer efsanesi Cristiano Ronaldo'nun Avrupa arenasında yakaladığı en iyi beş maçlık başlangıç performansını da aşmayı başardı.
Ronaldo, 2013/14 ve 2017/18 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk beş maçta toplamda sekiz gol atmıştı. Mbappé ise bu sezon, aynı süreçte dokuz gole ulaşarak Portekizli yıldızın bu alandaki rekorunu kırmış oldu.