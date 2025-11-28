Mbappe Şampiyonlar Ligi’ni yıktı geçti! Ronaldo ve Benzema’yı solladı

Fransız forvet, karşılaşmada hat-trick yaptığı anda, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üç gol atma başarısı gösteren Real Madrid efsanesi Karim Benzema'yı geride bırakmış oldu. Mbappé, "pokeri" (dört gol) tamamladıktan sonra ise kulübün bir diğer efsanesi Cristiano Ronaldo'nun Avrupa arenasında yakaladığı en iyi beş maçlık başlangıç performansını da aşmayı başardı.