Mbappe'den çifte rekor! Fransa, Senegal'i 3-1 yendi
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu açılış maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.
I Grubu'ndaki mücadelenin ilk yarısında takımlar eşitliği bozamadı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.
Maçtaki sessizlik 66. dakikada bozuldu. Michael Olise'nin verdiği pası gole çeviren Mbappe, takımını 1-0 öne geçiren sayıyı kaydetti.
Maçın 82. dakikasında sahneye çıkan Barcola, skoru 2-0'a taşıdı. Mücadelenin son anlarına girilirken Senegal baskısını artırdı ve 90+5. dakikada Mbaye'nin golüyle farkı bire indirdi.
Ancak bu golden sadece bir dakika sonra, 90+6'da Kylian Mbappe bir kez daha ağları havalandırarak maçın sonucunu 3-1 olarak tayin etti.
Bu galibiyetle teknik direktör Didier Deschamps'ın takımı puanını 3'e çıkarırken, Afrika ekibi ilk maçtan 0 puanla ayrıldı. Grubun ikinci maçlarında Fransa Irak ile, Senegal ise Norveç ile karşılaşacak.
MBAPPE'DEN İNANILMAZ REKOR
Karşılaşmada attığı goller Kylian Mbappe'yi futbol tarihinin zirvesine taşıdı. Senegal'e karşı bulduğu gollerle Fransa formasıyla toplam gol sayısını 58'e çıkaran yıldız oyuncu, Fransa Milli Takım tarihinde en golcü futbolcu olan Olivier Giroud'yu geçerek zirveye yerleşti.
Mbappe aynı zamanda Dünya Kupası organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 14'e yükselterek, 12 golü bulunan Brezilyalı efsane Pele'yi tüm zamanların en golcüleri listesinde geride bıraktı.
İLK MAÇ İLK ASİST
Fransa kadrosunda son yıllardaki performanslarıyla Avrupa futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen iki isim kariyerlerinde bir ilki yaşadı. 24 yaşındaki Michael Olise ve 21 yaşındaki Desire Doue, Fransa formasıyla kariyerlerinin ilk Dünya Kupası maçına çıktı. Olise, 66. dakikada Mbappe'nin attığı ilk golün pasını vererek bu büyük turnuvaya asistle başlangıç yaptı.
Karşılaşma, Türkiye Süper Lig'inde forma giyen üç futbolcuyu da kadrolarda buluşturdu. Fransa kadrosunda yer alan Fenerbahçeli N'Golo Kante ile Senegal Milli Takımı'nda bulunan Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cheriff Ndiaye, 90 dakika boyunca yedek kulübesinde yer aldı.
Mücadelede futbolun yeni kurallarından biri de sahada uygulandı. Senegalli oyuncu Ismaila Sarr, yaşadığı sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi gördü. Kural gereği tedavi sonrası saha kenarına alınan Sarr, oyuna yeniden dahil olabilmek için 1 dakika boyunca kenarda bekledi.