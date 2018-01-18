FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki 11. hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 88-76 yendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki 11. hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 88-76 yendi.



Oberfrankenhalle Arena'da oynanan karşılaşmaya skor üreterek ve iyi savunma yaparak başlayan Banvit, ilk çeyreği 27-16, devreyi ise 43-31 önde kapattı.



Banvit, karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda üçüncü periyotu 64-54 önde geçti. Son çeyrekte de skor avantajını koruyan konuk ekip, karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.



Grupta 8'inci galibiyetini elde eden Banvit, liderliğini korudu. Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ise 5'inci yenilgisini aldı.