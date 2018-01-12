Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı 4-0 yendi.

Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı 4-0 yendi.



İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren turuncu-lacivertli takım, kamp yaptığı otelin sahasında ADO Den Haag ile karşılaştı.



Müsabakanın 10. dakikasında Emmanuel Adebayor'un penaltıdan attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın 55. dakikasında Hakan Özmert ile skoru 3-0'a taşıyan turuncu-lacivertliler, 71. dakikada Stefano Napoleoni'nin penaltıdan attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.



Medipol Başakşehir, kamptaki ilk hazırlık maçında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etmişti.