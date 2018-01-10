Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Medipol Başakşehir'in kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta turuncu-lacivertli takım, ilk yarıyı Eljaro Elia, Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-0 önde tamamladı.



İki takımın da büyük oranda değişiklik yaparak başladığı ikinci yarıda Malatya temsilcisi, Nacer Barazite'nin ayağından bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Maçın son dakikalarında kazanılan penaltıyı Mevlüt Erdinç ile gole çeviren Medipol Başakşehir, sahadan 4-1 galip ayrıldı.



İstanbul temsilcisinde sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle turuncu-lacivertli formayı hiç giyemeyen Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou, mücadelenin ilk 45 dakikasında sahada kaldı.



Maçı, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.