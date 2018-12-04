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Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyun ve çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli kafile, bugün maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir #Adana Demirspor
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